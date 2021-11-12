За одни сутки в Татарстане выявили 250 новых случаев коронавируса

В этот раз пришлось госпитализировать 58 заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике за минувшие сутки официально зарегистрировали 250 новых случаев заражения коронавирусом, три из которых являются завозными, а 247 – контактными, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз пришлось госпитализировать 58 заболевших, остальные 192 заразившихся будут получать лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По показателям прироста инфицированных в антилидерах по-прежнему Казань – 195 новых случаев, далее идут Набережные Челны – 23 случаев за последние сутки.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане было зарегистрировано 33 397 случаев коронавируса, в 26 639 из них людям удалось выздороветь, а в 1 099 они скончались в результате болезни.