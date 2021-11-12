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Общество12 ноября 2021 14:32

Алтынбаева устроила скандал в кабинете руководителя челнинского кадрового центра

Среди прочего они вместе с подругой называли себя «властью по Конституции РФ»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с Агиной была ее знакомая - безработная Алина Романова.

Вместе с Агиной была ее знакомая - безработная Алина Романова.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева (Ахметшина) и ее знакомая, безработная Алина Романова устроили скандал в кабинете руководителя местного кадрового центра «Работа России» Татьяны Быдановой. Причиной для этого стало прекращение выплат пособий второй женщине из-за неявки в Центр занятости.

Подруги называли себя «властью по Конституции РФ». После их ухода Быданова написала написала заявление в полицию, сообщают «Chelny-biz».