Алтынбаева устроила скандал в кабинете руководителя челнинского кадрового центра

Вместе с Агиной была ее знакомая - безработная Алина Романова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева (Ахметшина) и ее знакомая, безработная Алина Романова устроили скандал в кабинете руководителя местного кадрового центра «Работа России» Татьяны Быдановой. Причиной для этого стало прекращение выплат пособий второй женщине из-за неявки в Центр занятости.

Подруги называли себя «властью по Конституции РФ». После их ухода Быданова написала написала заявление в полицию, сообщают «Chelny-biz».