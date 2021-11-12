Татарстан подготовил свои поправки в закон о региональной власти

В список документа о поправках вошли 20 пунктов. Фото: gossov.tatarstan.ru

В Татарстане подготовили поправки в закон региональной власти, который, среди прочего, унифицирует должности глав субъектов России. Над ними работали комитет местного Госсовета по государственному строительству и Аппарат президента республики.

По словам председателя комитета Альберта Хабибуллина, парламент Татарстана предлагает устанавливать наименование должности высшего должностного лица региона с учетом волеизъявления его народа. По мнению местных властей, категоричный запрет называть главу региона президентом противоречит основам Конституции страны.

Кроме этого, депутаты Госсовета Татарстана считают правильным оставить прежний 30-дневный срок отзыва регионов на законопроекты, вместо 15.

В список документа о поправках вошли 20 пунктов. Их рассмотрят на ближайшем заседании парламента республики, а после направят в Госдуму.