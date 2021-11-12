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Общество12 ноября 2021 13:12

В Татарстане компания задолжала сотрудникам 7,7 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По версии следствия, в 2020 и 2021 годах руководство компании более двух месяцев не выплачивало зарплату

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах руководство компании более двух месяцев не выплачивало зарплату

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Компания «СпецПромПрогресс» в Бавлинском районе более чем два месяца не платила 15 сотрудникам зарплату, вследствие чего задолжала им 7,7 миллиона рублей. По версии следствия, у руководства была возможность выплатить деньги, но они были потрачены на другие цели.

После возбуждения уголовного дела предприятие расплатилось с работниками, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Татарстану.