С начала проверок уровня вакцинации Роспотребнадзор Татарстана выявил нарушения на пяти предприятиях

В настоящее время проверки по исполнению постановления об обязательной вакцинации ряда категорий граждан прошли в 21 объекте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор Татарстана продолжает проверять наличие прививок от COVID-19 у работников предприятий. По итогам первых рейдов, начавших 10 ноября, нарушения выявлены на 23,8% объектов, рассказала замглавы ведомства Любовь Авдонина.

На сегодняшний день проверки по исполнению постановления об обязательной вакцинации ряда категорий граждан прошли на 21 объекте. В пяти из них охват привитых сотрудников не достиг 80%. Два предприятия находятся в Нижнекамске, по одному – в Казани, Балтасях и Елабуге.

Кроме этого, Авдонина заявила, что в регионе увеличился процент нарушителей антиковидных мер. За неделю из 200 проверенных объектов в 52 выявлены нарушения. В итоге, составлено 43 протокола, общая сумма наложенных штрафов - 402 тысячи рублей.