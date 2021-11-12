С 15 ноября казанский зоопарк будет впускать лишь вакцинированных взрослых посетителей

Сотрудники заранее благодарят посетителей за понимание. Фото: Мэрия Казани

В казанском зооботсаду «Река Замбези» заявили, что с 15 ноября будут продавать билеты лишь вакцинированным от COVID-19 совершеннолетним людям и тем, кто переболел вирусом не менее чем полгода назад и имеет соответствующий сертификат. У детей останется возможность посещать территорию без каких-либо условий.

- Спасибо за понимание! Мы все очень надеемся, что в скором времени посещение зоопарка будет доступно без QR-кодов, - говорят сотрудники.