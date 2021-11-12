В Татарстане задержали членов экстремистской организации, вербовавшей в том числе студентов

Предположительно, ячейка появилась в городе в 2019 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани разгромлена ячейка экстремистской организации «Нурджулар»*. Задержаны и арестованы трое фигурантов. В их числе – преподаватель одного из вузов столицы Татарстана, который вербовал студентов.

Предположительно, ячейка появилась в городе в 2019 году. Ее финансировали из Турции. Преподаватель, входивший в состав организации, распространял среди студентов-мусульман сектантскую идеологию. Собрания проводили в конспиративных квартирах.

По предварительным данным, лидер ячейки дал признательные показания.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.