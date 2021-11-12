В Набережных Челнах за аферу на два миллиона рублей осужден санитарный врач

Фигуранты свою вину не признали Фото: Артем КИЛЬКИН

В Набережных Челнах огласили приговор по делу заведующего отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана в автограде региона и Актанышском районе Ильдара Султанова. Фигурантом в деле о мошенничестве в особо крупном размере выступил и его знакомый. Султанова приговорили к пяти годам колонии общего режима. Сообщает пресс-служба городского суда.

По материалам дела, именно знакомый Султанова разработал план присвоения бюджетных средств. Для исследования новых объектов перед сдачей застройщики обращались за помощью в филиал Центра гигиены и эпидемиологии. Оттуда Султанов наводил их на своего приятеля. Застройщики заключали договоры с подконтрольными ему компаниями.

В этих организациях не было ни нужных специалистов, ни лицензии. Все исследования проводились в филиале Центра. А вот деньги поступали именно на счета подконтрольных компаний. Центр получил лишь небольшую их часть. Остальные средства были похищены организаторами аферы.

Фигуранты свою вину не признали. Решение суда в силу пока не вступило.