Казань попала в список самых снежных городов России

Снег лежит с республике около 150 дней в году. Фото: Антон ПИКУС

Казань заняла шестое место в рейтинге самых снежных городов России. Данные следуют из исследования аналитиков «Яндекс.Погода» за последние десять лет.

Глава группы метеопрогнозирования компании Александр Ганьшин сообщил, что в столице Татарстана снег в среднем идет 114 дней в году. Первый снег замечают в октябре, а последний — в апреле. Самым снежным днем признали 6 декабря 2010 года, когда за сутки выпало 19 сантиметров снега.

Общая толщина снега, который выпадает за один сезон, составляет около 116 сантиметров. Это шестой показатель в стране, первые строчки занимают Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Уфа и Екатеринбург.