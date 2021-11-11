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Общество11 ноября 2021 20:11

В пятницу 12 ноября в Казани ожидается метель и гололед

Столбики термометров покажут до -10 градусов
Инзиля ШАКИРОВА
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Ночью возможны кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 километров и сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду.

Ночью возможны кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 километров и сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

12 ноября местами на территории Татарстана и в Казани ожидается ухудшение погодных условий. Ночью возможны кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 километров и сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду, а также в отдельных районах образуется гололед. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Минимальная температура воздуха ночью составит -6 градусов. Максимальная температура воздуха днем +1. На дорогах местами гололедица.