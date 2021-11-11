В пятницу 12 ноября в Казани ожидается метель и гололед

Ночью возможны кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 километров и сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

12 ноября местами на территории Татарстана и в Казани ожидается ухудшение погодных условий. Ночью возможны кратковременная метель с ухудшением видимости до 1-2 километров и сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду, а также в отдельных районах образуется гололед. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Минимальная температура воздуха ночью составит -6 градусов. Максимальная температура воздуха днем +1. На дорогах местами гололедица.