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Происшествия11 ноября 2021 17:33

В Татарстане на базе отдыха «Дубрава» сгорели садовые домики

Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Причина возгорания устанавливается.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: скриншот с видео

В этот четверг, 11 ноября, в 14.00 в экстренные службы поступил сигнал из Лаишевского районе о пожаре в потребительском кооперативе базы отдыха «Дубрава», который расположен около деревни Орел, сообщает МЧС Татарстана.

- По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит открытое горение трех дощатых садовых домов и надворных построек. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Для доставки воды на тушение были установлены две мотопомпы на реке Волга, а также ее подвоз с расстояния четырех километров.

В 17.11 пожар удалось локализовать. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания устанавливается.