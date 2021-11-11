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Происшествия11 ноября 2021 18:08

В Марий Эл во время снегопада в ДТП погибли два человека и пострадали трое детей

Два легковых автомобиля столкнулись на дороге лоб в лоб
Камилла МИННИБАЕВА
Камилла МИННИБАЕВА
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С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл.

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл.

Столкновение двух легковушек - отечественного ВАЗ-2110 и французского Renault Logan, произошло 11 ноября в 14.00 на 223 километре автодороги «Йошкар-Ола - Нижний Новгород» в Юринском районе. По предварительным данным, во время снегопада при плохой видимости автомобили на скорости столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП на месте сразу погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. В ее салоне также находились трое детей. Они выжили, но получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД Марий Эл.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившейся аварии.