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Общество11 ноября 2021 16:23

В колониях Татарстана с 2020 года коронавирусом заболел всего один осужденный

Мужчина поправился и продолжает отбывать срок, который ему назначил суд
Источник:kp.ru
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Это стало во время прокурорской проверки.

Это стало во время прокурорской проверки.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Казани начальник отдела прокуратуры Татарстана по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Айдар Юсупов посетил с проверкой филиал больницы при колонии №2 на улице Производственная.

Так, с положительной стороны отмечен комплекс мер по недопущению заноса и распространения вирусных заболеваний.

- На сегодня среди осужденных и следственно-арестованных УФСИН Татарстана болеющих коронавирусом не имеется. С 2020 года зафиксирован лишь единичный случай заболевания. Осужденный выздоровел и продолжает отбывать наказание, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.