В колониях Татарстана с 2020 года коронавирусом заболел всего один осужденный

Это стало во время прокурорской проверки. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Казани начальник отдела прокуратуры Татарстана по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Айдар Юсупов посетил с проверкой филиал больницы при колонии №2 на улице Производственная.

Так, с положительной стороны отмечен комплекс мер по недопущению заноса и распространения вирусных заболеваний.

- На сегодня среди осужденных и следственно-арестованных УФСИН Татарстана болеющих коронавирусом не имеется. С 2020 года зафиксирован лишь единичный случай заболевания. Осужденный выздоровел и продолжает отбывать наказание, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.