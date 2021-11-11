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Общество11 ноября 2021 15:41

В Казани из-за выпавшего снега и холода дорожники приступили к противогололедной обработке улиц

Для этого задействовали 48 комбинированных дорожных машин и 80 рабочих
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В первую очередь обрабатываются спуски, подъемы, мосты, перекрестки и основные магистральные дороги.

В первую очередь обрабатываются спуски, подъемы, мосты, перекрестки и основные магистральные дороги.

Фото: Алексей ФОКИН

Из-за выпавшего снега и понижения температуры воздуха в столице Татарстана дорожники начали противогололедную обработку улиц, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

- В четверг к этому было привлечено 48 комбинированных дорожных машин и 80 рабочих, - отметили в Комитете.

Так, в первую очередь обрабатываются спуски, подъемы, мосты, перекрестки и основные магистральные дороги. На них дорожниками применяются твердые и двухфазные реагенты, а на второстепенных дорогах – песко-соляная смесь. Например, только реагента приготовлено 32 тысячи тонн – этого количества должно хватить на два года. С начала же холодов в Казани использовали 63 тонны противогололедных материалов.