В Казани из-за выпавшего снега и холода дорожники приступили к противогололедной обработке улиц

В первую очередь обрабатываются спуски, подъемы, мосты, перекрестки и основные магистральные дороги. Фото: Алексей ФОКИН

Из-за выпавшего снега и понижения температуры воздуха в столице Татарстана дорожники начали противогололедную обработку улиц, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

- В четверг к этому было привлечено 48 комбинированных дорожных машин и 80 рабочих, - отметили в Комитете.

Так, в первую очередь обрабатываются спуски, подъемы, мосты, перекрестки и основные магистральные дороги. На них дорожниками применяются твердые и двухфазные реагенты, а на второстепенных дорогах – песко-соляная смесь. Например, только реагента приготовлено 32 тысячи тонн – этого количества должно хватить на два года. С начала же холодов в Казани использовали 63 тонны противогололедных материалов.