В Казани до 30 ноября продлили ограничение на движение по улице Зорге

На указанной территории проезд будет закрыт рядом с домами №95 и №34/1 на улице Юлиуса Фучика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Казани продлили ограничение движения на улице Рихарда Зорге. Участок перекрыт как для транспорта, так и для пешеходов. Соответствующий документ разместили в сборнике документов городской мэрии.

Ограничение связано со строительством метрополитена. Оно будет действовать до 30 ноября.

Так, проезд остается закрытым рядом с домами №95 и №34/1 на улице Юлиуса Фучика. На участке проведут работы по выносу сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства новой ветки метро.