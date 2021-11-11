Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 16:32

В Казани до 30 ноября продлили ограничение на движение по улице Зорге

Там продолжается строительство метрополитена
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На указанной территории проезд будет закрыт рядом с домами №95 и №34/1 на улице Юлиуса Фучика

На указанной территории проезд будет закрыт рядом с домами №95 и №34/1 на улице Юлиуса Фучика

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Казани продлили ограничение движения на улице Рихарда Зорге. Участок перекрыт как для транспорта, так и для пешеходов. Соответствующий документ разместили в сборнике документов городской мэрии.

Ограничение связано со строительством метрополитена. Оно будет действовать до 30 ноября.

Так, проезд остается закрытым рядом с домами №95 и №34/1 на улице Юлиуса Фучика. На участке проведут работы по выносу сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства новой ветки метро.