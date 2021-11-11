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Общество11 ноября 2021 17:02

В Казани демонтируют еще 11 нелегальных киоска

Это торговые точки расположены на различных улицах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Владельцы могут демонтировать их самостоятельно с 12 по 16 ноября.

Владельцы могут демонтировать их самостоятельно с 12 по 16 ноября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани будут снесены 11 самовольно установленных объектов. В список вошли два киоска по продаже воды и торговые точки. Распоряжение о сносе опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Объекты расположены в том числе на улицах Татарстан, Даурская, Лукина, Зорге, Кленовая и проспекте Победы. Они находятся вблизи жилых домов.

Владельцы могут демонтировать их самостоятельно с 12 по 16 ноября. По истечении этого срока сооружения будут снесены в принудительном порядке - с 17 ноября по 15 февраля. Их увезут на базу, расположенную по адресу: улица Фатыха Амирхана, 48.