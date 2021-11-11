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Общество11 ноября 2021 12:10

В Татарстане 11 ноября обнародуют порядок работы с QR-кодами в общественном транспорте

Информация ожидается во второй половине дня
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Итоги совещания с рабочей группой по обработке вопросов о системе QR-кодов и с ответственными за перевозки озвучат в течение дня

Итоги совещания с рабочей группой по обработке вопросов о системе QR-кодов и с ответственными за перевозки озвучат в течение дня

Фото: Андрей АБРАМОВ

11 ноября во второй половине дня в Татарстане объявят порядок работы системы QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова во время брифинга с журналистами.

Она напомнила, что ранее глава региона поручил создать специальную рабочую группу по обработке вопросов о системе QR-кодов. Ее возглавил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Галимова рассказала, что совещание с участием данной группы и с ответственными за перевозки состоялось. Более подробная информация ожидается в течение дня.