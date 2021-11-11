В Татарстане построили дорогу к селу Смак-Корса в Арском районе

На участке в том числе проложен подъезд к фермерскому хозяйству и новая гофрированная водопропускная труба. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Арском районе Татарстана завершилось строительство дороги селу Смак-Корса. Теперь жители могут выезжать на основную региональную дорогу Арск - Сиза. По просьбе сельчан дорога протяженностью 1,6 километра проведена до мечети и сельского клуба. Сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

На участке в том числе проложен подъезд к фермерскому хозяйству и новая гофрированная водопропускная труба. По данной дороге теперь будет курсировать школьный автобус.

Во время реконструкции дорожники перевели грунтовую дорогу в асфальтобетонную. На проезжей части шириной шесть метров две полосы движения. Дорожники стабилизировали грунт известью, обустроили конструктивные слои покрытия, затем уложили основание из щебеночно-песчаной смеси, нижний слой – из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси и верхний слой – из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетонной смеси ЩМА-10.

Обочины новой дороги укрепили по метру с каждой стороны. Также были установлены две искусственные неровности, 54 дорожных знака, 26 сигнальных столбиков и нанесена дорожная разметки.