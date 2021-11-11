В Набережных Челнах со дна реки Мелекеска поднимут 400 тысяч тонн донных отложений

Мэр города подчеркнул, что сперва нужно позаботиться о предотвращении загрязнения, построив сооружения, и только потом поднимать иловые отложения со дна реки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со дна реки Мелекеска в Набережных Челнах поднимут около 400 тысяч тонн грязи. Реку намерены очистить от донных отложений после строительства очистных сооружений. Об этом во время обхода территорий строящихся объектов сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник подчеркнул, что сперва нужно позаботиться о предотвращении загрязнения, построив сооружения, и только потом поднимать иловые отложения со дна реки. Иначе Мелекеску придется вычищать повторно.

Куда будет складироваться извлеченная со дна реки грязь, пока неизвестно. Власти города решают данный вопрос.