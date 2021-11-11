В Казани в одном из дворов на улице Чистопольской парковки стали платными

В качестве альтернативы местным жителям предложили парковать машины у торгового центра или спортивного объекта, находящихся рядом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани на улице Чистопольской вдоль ряда домов ввели режим платных муниципальных парковок. В светлое время суток местные жители могут оставить там личный транспорт за 30 рублей в час. Власти города отмечают, что парковки созданы не на придомовой территории, а на землях общего пользования. Сообщает «Вечерняя Казань».

Владельцы квартир в ближайших домах крайне недовольны нововведениями. Внутренние дворы этих зданий используются только как детская площадка. А в качестве альтернативы им предложили парковать машины у торгового центра или спортивного объекта, находящихся рядом. Жильцы возмутились, заявив, что режим платных парковок следовало вводить именно там, а не у их домов.

В исполкоме города пояснили, что парковочные места стали платными из-за роста автомобилизации. За последние десять лет число автомобилей в Казани увеличилось в полтора раза, а городские дороги на хранение такого количества не рассчитаны. Режим платных муниципальных парковок вводится для увеличения пропускной способности дорог и устранения препятствий для машин экстренных служб.

Также в мэрии города напомнили о льготном режиме платных парковок. Так, местные водители могут бесплатно оставлять свои машины с 18.00 до 7.00, в субботние, воскресные и праздничные дни.