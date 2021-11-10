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Общество10 ноября 2021 22:50

Сотрудники Росгвардии Татарстана стали донорами крови для больных коронавирусом

В акции приняли участие 12 человек
Инзиля ШАКИРОВА
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Перед сдачей плазмы каждый донор проходит тщательное медицинское обследование, который включает общий анализ крови, консультацию и осмотр врача. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Перед сдачей плазмы каждый донор проходит тщательное медицинское обследование, который включает общий анализ крови, консультацию и осмотр врача. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии в Татарстане приняли участие в донорской акции, по итогам которой кровь передается больным COVID-19, а также используются для лечения пациентов при травматическом шоке, ожогах, тяжелых поражениях почек и печени, опухолях, при иммунодефицитах, при острых, в том числе вирусных, инфекциях.

В акции приняло участие 12 сотрудников Управления Росгвардии, некоторые из которых уже не в первый раз сдают кровь и имеют звание «Почетный донор России». Росгвардейцы, принявшие участие в акции, уверены, что их примеру последуют и другие коллеги, а подобные организованные посещения плазмоцентра станут доброй традицией в ведомстве.