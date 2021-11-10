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Общество10 ноября 2021 19:08

У и.о. главы Минпромэнерго Чувашии появился новый заместитель - Борис Марковец

Ранее он руководил одним из отделов Минпромторга России
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Распоряжение об этом подписал глава республики Олег Николаев.

Распоряжение об этом подписал глава республики Олег Николаев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У и.о. главы Минпромэнерго Чувашии Александра Кондратьева появился новый заместитель. На эту должность был назначен Борис Марковец. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Николаев.

Борис Марковец – выпускник Дальневосточного государственного технического университета и Дальневосточного государственного университета. У него есть опыт работы ведущим инженером, экспертом и главным специалистом в ряде компаний. Ранее он руководил отделом развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Минпромторга России.