У и.о. главы Минпромэнерго Чувашии появился новый заместитель - Борис Марковец

Распоряжение об этом подписал глава республики Олег Николаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У и.о. главы Минпромэнерго Чувашии Александра Кондратьева появился новый заместитель. На эту должность был назначен Борис Марковец. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Николаев.

Борис Марковец – выпускник Дальневосточного государственного технического университета и Дальневосточного государственного университета. У него есть опыт работы ведущим инженером, экспертом и главным специалистом в ряде компаний. Ранее он руководил отделом развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Минпромторга России.