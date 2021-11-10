В Чебоксарах главную елку к Новому году 2022 установят до 10 декабря

Также до этого срока в городе установят основные праздничные декорации. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Власти Чебоксар начали подготовку к Новому году - 2022. Так, до 10 декабря в городе установят основные декорации и главную елку. Сообщает пресс-служба городского управления ЖКХ и благоустройства.

В центре столицы Чувашии уже начали оформлять деревья. Также проверили и подготовили к включению световые конструкции на мостах, путепроводах и развязках.

В свою очередь главная новогодняя ель по традиции будет установлена на площади Республики. Живые ели, в том числе, появятся возле железнодорожного вокзала, перед кинотеатром «Мир Люксор», Домом правительства, в «Дорисс-парке» и микрорайоне «Садовый». А на транспортных кольцах на проспекте 9-й Пятилетки, Вурнарском шоссе и улице Гладкова смонтируют три искусственные ели.