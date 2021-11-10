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Общество10 ноября 2021 19:43

В Ульяновской области зарплаты выросли на 10,8%

Власти региона подсчитали ежемесячный доход на предприятиях за последние полгода
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В Минэкономразвития региона также спрогнозировали дальнейший рост оплаты труда за счет увеличения налога на доходы физических лиц на 12%

В Минэкономразвития региона также спрогнозировали дальнейший рост оплаты труда за счет увеличения налога на доходы физических лиц на 12%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновской области средняя зарплата сотрудников предприятий за последние полгода выросла на 10,8%. Теперь она составляет 35,1 тысячи рублей. При этом крупные предприятия каждый месяц платят работникам в среднем по 38,8 тысячи рублей. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Быстрее остальных оплату труда нарастили в сфере информации и связи – на 22,1%. В тройке лидеров в том числе гостиничный бизнес и сфера общественного питания – на 16,7%, а также сфера торговли – на 14,2%.

Минэкономразвития области выявили, что активный рост зарплат идет в сферах, которые привлекают прямые инвестиции, и направлениях, составляющих значительную долю в валовом продукте региона.

Так, предприятия по производству резиновых и пластмассовых изделий увеличили оплату труда сотрудникам на 39,5%, производители одежды – на 30,3%, в металлургическом производстве ежемесячный доход работников вырос на 21,7%.

В ведомстве также спрогнозировали и дальнейший рост оплаты труда за счет увеличения налога на доходы физических лиц - на 12%.