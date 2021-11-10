В Казани сдают в эксплуатацию последний в городе долгострой «Свея»

В ближайшее время долгожданные ключи от квартир получит 61 обманутый дольщик Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последний долгострой Казани «Свея» ввели в эксплуатацию. 18-этажный дом на улице Заслонова получил соответствующее разрешение, сообщает Фонда поддержки обманутых дольщиков Татарстана.

Объект должен были сдать еще в 2015 году, однако застройщик обанкротился и строительство остановили. Работы возобновили лишь в 2020 году.

В Фонде сообщили, что в ближайшее время долгожданные ключи от квартир получит 61 обманутый дольщик.