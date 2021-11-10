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Общество10 ноября 2021 20:16

В Казани сдают в эксплуатацию последний в городе долгострой «Свея»

18-этажный дом получил разрешение на заселение
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В ближайшее время долгожданные ключи от квартир получит 61 обманутый дольщик

В ближайшее время долгожданные ключи от квартир получит 61 обманутый дольщик

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последний долгострой Казани «Свея» ввели в эксплуатацию. 18-этажный дом на улице Заслонова получил соответствующее разрешение, сообщает Фонда поддержки обманутых дольщиков Татарстана.

Объект должен были сдать еще в 2015 году, однако застройщик обанкротился и строительство остановили. Работы возобновили лишь в 2020 году.

В Фонде сообщили, что в ближайшее время долгожданные ключи от квартир получит 61 обманутый дольщик.