Семь депутатов Госдумы РФ от Татарстана не поддержали законопроект о региональной власти

Поддержать законопроект решили четыре депутата от Татарстана
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
9 ноября Госдума РФ приняла закон о региональной власти в первом чтении. Он в том числе унифицирует должности глав регионов. При этом Татарстана оставался единственным регионом в стране, где высшее должностное лицо называется президентом. Во время заседания семь парламентариев от Татарстана проголосовали против его принятия.
В их число вошли Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова, Айдар Метшин, Илья Вольфсон, Марат Нуриев, Рустам Калимуллин и Артем Прокофьев.
В поддержку законку проголосовали Олег Морозов, Максим Топилин, Елена Ямпольская и Руслан Гаджиев.
От голосования воздержались Альфия Когогина, Ильдар Гильмутдинов, Азат Ягафаров и Ирек Богуславский.
Напомним, ранее фракция КПРФ Госдумы РФ приняла решение голосовать против закона об унификации должностей глав регионов.