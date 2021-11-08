В Набережных Челнах почти 200 тысяч человек вакцинировались от коронавируса

На прошедшей неделе очередей в пунктах вакцинации не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах первым компонентом было провакцинировано 199 090 горожан, вторым — 131 732 человека. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения автограда Александр Николаев.

По его словам, в выходные дни очередей в пунктах вакцинации не было, поток желающих сделать прививку снизился. Особенно мало людей было 6 и 7 ноября.

Мэр города Наиль Магдеев также отметил, что сейчас система здравоохранения работает в напряженном режиме. По его словам, улучшения эпидобстановки в Набережных Челнах не предвидится.