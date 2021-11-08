В Казани ликвидировали 87 мест концентрации ДТП

В прошлом году в результате аварий на данных участках умерло 33 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани продолжают ликвидировать участки, где часто происходят ДТП. По городу было выявлено 91 такое место и 87 из них местные власти уже обезопасили.

Как отметили в мэрии Казани, в 2020 году в результате аварий на данных участках погибло 33 человека. В итоге там установили 1,5 тысячи дорожных знаков, 8 светофоров, а также обустроили 12 искусственных дорожных неровностей. Деньги на это выделили как из городского, так и республиканского бюджетов.

Кроме того в Казани за счет средств из региональной казны - 250 миллионов рублей, наносят новую дорожную разметку. В настоящее время данные работы завершены на площади 370 тысяч квадратных метров.