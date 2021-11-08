В Казани от коронавируса привились 54,4% жителей

Сейчас в городе работает 48 прививочных пунктов, в том числе 14 мобильных. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Темпы вакцинации от коронавируса обнадеживают, заявил в этот понедельник, 8 ноября, на совещании в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин.

Так, по его данным, в столице Татарстана привито уже 54,4% взрослого населения – это 570 900 человек, 42 050 из которых вакцинировались всего за одну неделю.

Тем не менее, как сообщил зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков, эпидемиологическая ситуация с коронавирсуом в Казани все еще остается напряженной. Так, во временных ковидных госпиталях города было организовано 2 211 коек для зараженных, из них на утро 8 ноября свободными остаются около 15%.

Также Жаворонков отметил, что сейчас в городе работает 48 прививочных пунктов, в том числе 14 мобильных.