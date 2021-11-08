В Казани вдоль Вознесенского тракта появятся 11 жилых комплексов, 6 школ, 14 детсадов и поликлиника

Масштабное строительство развернется на площади 293 гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани обнародовали планы на территорию вдоль Вознесенского тракта площадью 293 гектара. Там будут построены 11 новых жилых комплексов, способных вместить 38 тысяч человек. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

Также в инфраструктуру местности войдут шесть новых школ, 14 детских садов, поликлиника на 400 взрослых и 300 детских посещений в смену.

Довольно большая территория в 36 гектаров будет озеленена.

Кроме этого, от проспекта Альберта Камалеева до улицы Назиба Жиганова возведут автодорогу. Она позволит за минимальное время попасть из центра города на Мамадышский тракт, что заметно улучшит транспортную ситуацию в Советском районе города.