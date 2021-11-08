В Татарстане за сутки зарегистрировали 239 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Татарстане коронавирус был выявлен у 32 404 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в республике было выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом, три из них являются завозными, а 236 – контактными, сообщили в Минздраве Татарстана 8 ноября.

На этот раз из новых заболевших было госпитализировано 47 человек, остальные пациенты – 192 человека, будут лечиться на дому.

Что касается географии распространения инфекции на территории региона, то по суточному приросту новых случаев здесь по-прежнему на первом месте Казань – 155 заболевших, далее следуют Набережные Челны – 29 случаев заражения.

Всего в Татарстане коронавирус был выявлен у 32 404 человек, 25 948 из которых смогли выздороветь, а 1 057 скончались в результате болезни.