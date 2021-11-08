В Нижнекамске 13 учителей будут отстранены от работы за отказ от вакцинации

Всего в образовательных учреждениях города будут отстранены 57 сотрудников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнекамске 13 учителей, отказавшихся прививаться от коронавируса, будут отстранены от работы. Учебные часы данных педагогов будут распределены между другими учителями. Об этом стало известно на деловом понедельнике.

Исполняющий обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин отметил, что при организации работы школ не должны пострадать учеба и питание детей.

Всего в образовательных учреждениях города будут отстранены 57 сотрудников.

В детсадах это число составило 37 человек – 3 воспитателя и 34 работника из обслуживающего персонала.