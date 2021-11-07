Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о готовности документации по трассе Казань-Екатеринбург

Маршрут трассы окончательно определен, уже частично запущена подготовка территории для строительства. Фото: скриншот из видео

Возведение участка трассы М12 от Казани до Екатеринбурга переходит на следующую стадию. Подготовка проектно-сметной документации завершена. Об этом на своей странице в Instagram заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель Премьер-министра страны рассказал, что маршрут трассы окончательно определен, уже частично запущена подготовка территории для строительства.

Марат Хуснуллин отметил, что возведение трассы на участке от Москвы до Казани уже началось. В круглосуточном режиме там работают 12 тысяч человек, задействовано почти пять тысяч единиц техники.