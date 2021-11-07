В автобусах Набережных Челнов местные жители получали сдачу монетами банка приколов

Местные жители предполагают, что ненастоящие деньги попадают в оборот от пассажиров, а водители распространяют их по невнимательности Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В автобусах Набережных Челнов выявлены случаи получения сдачи монетами банка приколов после оплаты пассажирами проезда. Своими историями местные жители поделились в соцсетях. Сообщают «Челнинские известия».

Резонансной оказалась история одного из пользователей, сын которого принес домой пластмассовую монету номиналом в 10 рублей. Другие пользователи заявили, что такие случаи в городе не редкость. Бывало, что сдачу пассажиры получали не только пластмассовыми монетами, но и иностранными.

Однако местные жители винят в этом не перевозчиков, а самих пассажиров. Они предполагают, что именно от них такие монеты попадают в оборот, а водители распространяют их по невнимательности.

Пользователи считают, что проблему можно решить, перейдя на безналичный расчет за оплату проезда.