Перевозчики Казани ждут разъяснений по поводу введения QR-кодов в автобусах

Перевозчики надеются обсудить нюансы введения системы QR-кодов за круглым столом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение системы QR-кодов в общественном транспорте не обсуждалось с АТП Татарстана. Перевозчики узнали о новых ограничениях только после совещания с участием президента республики. В связи с этим они ждут документ с разъяснениями и инструкциями. Официальный комментарий они разместили в интернет-ресурсах АТП Татарстана.

Представителей Ассоциации интересует, в частности, выдаст ли Миндортранс региона дополнительное оборудование для проверки QR-кодов, какие это будут средства, кто будет отвечать за проверку, как будет оплачиваться работа проверяющего и возьмет ли это на себя бюджет. Также перевозчики пока не знают, что делать с переболевшими или привитыми пассажирами, которые еще не успели получить QR-код.

Проверка будет занимать дополнительное время, соответственно, расписание автобусов придется скорректировать, отмечают в АТП Татарстана.

Перевозчики и кондукторы хотят уточнить алгоритм действий, в частности, могут ли они потребовать у пассажира документы, чтобы подтвердить подлинность QR-кода.

По мнению Ассоциации, проверку должны осуществлять сотрудники полиции, ведь у них есть все полномочия требовать документы и выписывать штрафы.

Кроме этого, новые ограничения приведут к снижению пассажиропотока, прогнозируют в АТП Татарстана. Поэтому перевозчики просят властей региона предусмотреть меры поддержки на период действия проверок.