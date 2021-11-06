В Ульяновской области школьникам продлят каникулы, а все кафе и рестораны закроют для посещения

Каникулы продлят еще на неделю. Фото: Евгения ГУСЕВА

6 ноября на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса было сообщено, что ситуация с инфекцией на территории Ульяновской области немного стабилизировалась, однако рост заболеваемости здесь наблюдается среди людей старше 60 лет.

В связи с этим было предложено после окончания нерабочих дней перевести представителей данной категории граждан на дистанционную работу, если они, конечно, не вакцинированы. Также есть инициатива о продлении действия QR-кодов в сфере услуг и ряда антиковидных мер. Речь идет и, в том числе, о запрете на проведение массовых мероприятий с очным присутствием людей.

Кроме того, было озвучено предложение о закрытии до 15 ноября кафе и ресторанов для посещения, им можно будет работать только на доставку еды, а также о переводе студентов на дистанционное обучение и о продлении школьных каникул еще на одну неделю.

И если по первым инициативам окончательного решения принято не было, то отдых для детей продлят точно. При этом после нерабочих дней в Ульяновской области детские сады продолжат работать в своем обычном режиме.