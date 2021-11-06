В Йошкар-Оле полиция ищет водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Женщина переходила дорогу по "зебре". Фото: ГИБДД Марий Эл

В эту субботу, 6 ноября, около 6.30 на перекрестке улицы Машиностроителей и бульвара Победы был совершен наезд на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате произошедшего она получила тяжелые травмы и скончалась от них еще до приезда «скорой помощи». Водитель автомобиля, который насмерть сбил пешехода, скрылся. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

- Проводятся мероприятия по установлению марки автомашины и личности водителя, - отметили в управлении.

Полицейские просят очевидцев случившегося позвонить в дежурную часть ОСБ ДПС ГИБДД МВД Марий Эл по телефону: 8 (8362)68-09-70.