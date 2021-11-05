Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 ноября 2021 17:52

В Татарстане с 10 ноября начнут проверять сертификаты вакцинации у работников предприятий

Всех непривитых сотрудников отстранят от работы
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За прошедшую неделю на региональные предприятия были выписаны штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушение антиковидных ограничений и требований.

За прошедшую неделю на региональные предприятия были выписаны штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушение антиковидных ограничений и требований.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 10 ноября в Татарстане стартуют проверки предприятий на предмет наличия вакцинации сотрудников от коронавируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Организации и предприятия должны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом прививки до 8 ноября, вторым - до 6 декабря этого года. Причем те, кто не привился и не перенес заболевание в течение последних шести месяцев, должны быть отстранены от работы.