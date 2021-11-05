В Татарстане с 10 ноября начнут проверять сертификаты вакцинации у работников предприятий

За прошедшую неделю на региональные предприятия были выписаны штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей за нарушение антиковидных ограничений и требований. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 10 ноября в Татарстане стартуют проверки предприятий на предмет наличия вакцинации сотрудников от коронавируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Организации и предприятия должны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом прививки до 8 ноября, вторым - до 6 декабря этого года. Причем те, кто не привился и не перенес заболевание в течение последних шести месяцев, должны быть отстранены от работы.