В Татарстане за одни сутки выявили 206 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 53 заболевшим. Фото: Иван Макеев

В республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 206 новых случаев коронавируса, из них четыре являются завозными, остальные 202 – контактные, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 53 заболевшим, остальные – 153 пациента, получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему в антилидерах по суточному приросту случаев заражения коронавирусом Казань. За минувшие сутки в столице республики выявили 135 новых случаев. На втором месте Набережные Челны – 26 новых случаев.

Всего, по состоянию на 5 ноября, в Татарстане было зарегистрировано 31 720 случаев коронавируса, в 25 820 из них люди смогли выздороветь, а 1 030 случаях скончались в результате болезни.