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Спорт4 ноября 2021 17:16

Сейв голкипера казанского «Ак барса» вошел в топ-10 недели КХЛ

В рейтинге он занял седьмое место
Инзиля ШАКИРОВА
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Казанский голкипер 28 октября в матче в Магнитогорске прервал выход один на один канадского форварда Джоша Карри. Фото: ak-bars.ru

Казанский голкипер 28 октября в матче в Магнитогорске прервал выход один на один канадского форварда Джоша Карри. Фото: ak-bars.ru

Сейв вратаря казанского «Ак Барса» Тимура Билялова в матче против «Металлурга» (1:3) вошел в топ-10 лучших сейвов девятой игровой недели в КХЛ. В недельном рейтинге сейв Билялова занял седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Казанский голкипер 28 октября в матче в Магнитогорске прервал выход один на один канадского форварда Джоша Карри. Несмотря на это, матч выиграли уральцы (3:1), как и две предыдущих встречи с казанцами в нынешнем сезоне.