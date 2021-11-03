Чтобы комфортно провести нерабочую неделю жителям Казани надо 37 тысяч рублей

Стабильный лидер рейтинга – Москва, где в неделю жители тратят на жизнь в среднем по 55 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоимость комфортной жизни во время нерабочей недели жители Казани оценили в 37 тысяч рублей. Это в 1,5 раза меньше запросов жителей Москвы. Такие данные проведеннго опроса приводит портал SuperJob.

Такие же, как у казанцев, пожелания и у жителей Волгограда, а также Омска. Отметим, что лидер в этом списке - Москва. Жителям столицы, чтобы провести эти дни комфортно, нужно в среднем 55 тысяч рублей. Далее идет Санкт-Петербург с показателем в 47 тысяч рублей, Екатеринбург и Ростов-на-Дону – 45 тысяч рублей.

В итоге средняя стоимость комфортной жизни во время нерабочей недели в России с учетом коронавирусных ограничений, согласно проведенному опросу, составила 45 тысяч рублей.