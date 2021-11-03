В Казани на 74-м году жизни умер экс-министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов

Мингазов был министром финансов с 1988 по 1990 годы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Экс-министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов умер в Казани после тяжелой продолжительной болезни. Предприниматель скончался на 74-м году жизни.

Мингазов был министром финансов с 1988 по 1990 годы. Являлся выпускником Казанского финансово-экономического института. Свой карьерный путь начал с должности экономиста отдела финансирования сельского хозяйства министерства.

В 90-е годы был на посту председателя правления трех банков - «Татпромстройбанка», «Мета-Импэкс» и «ТатОНЭКСИМбанка». В 2004 году являлся кандидатом в депутаты Госсовета РТ. Также Рафаэль Мингазов работал директором по спецпроектам и развитию «Автоцентра Сапсан-16».