В Казани прогнозируются туман, мокрый снег и гололедица

При отрицательных температурах воздуха и выпадении смешанных осадков на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни в Татарстане синоптики прогнозируют туман, дождь, мокрый снег и гололедицу. Погода в республике будет формироваться под влиянием западной периферии смещающегося с севера мощного и обширного антициклона. В регионе также ожидается рост атмосферного давления.

Так, 3 ноября в Казани будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от +1 до -1 градуса, днем – от 4 до 6 градусов тепла.

4 ноября днем возможны небольшой дождь с мокрым снегом, а также усиление южного ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать до -6 градусов, днем – до +5 градусов.

5 ноября ночью местами пройдут небольшие осадки. Также в течение суток сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха составит ночью от +2 до -3 градусов, днем повысится до +8 градусов.

При отрицательных температурах воздуха и выпадении смешанных осадков на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.