Для переписчиков Казани составлен "черный список" нерекомендуемых для визита домов

При переписи населения на дому переписчики не выбирают адреса, вся база данных уже загружена в выданные им планшеты. Фото: kzn.ru

В Татарстане продолжается кампания по переписи населения. Так, только в Казани в ней задействованы 2 718 работников, 2310 из которых переписывают горожан, приходя к ним домой. Они и заявили о наличии "черного списка" домов, куда они вряд ли зайдут. Сообщает портал kzn.ru.

Отмечается, что переписчики не выбирают адреса, вся база данных уже загружена в выданные им планшеты. Однако до всех домов они не добираются. Исключения составляет жилье из того самого "черного списка". Перечень нерекомендуемых адресов предоставляет полиция. Переписчики и сами его пополняют, делая в планшетах пометки, в частности, "есть злая собака" и "нагрубили".