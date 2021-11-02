В Татарстане за почти 888 миллионов рублей продают индустриальный парк «Челны»

Площадь его территории составляет 367 220 квадратных метров. Фото: @ipchelny

В Татарстане выставлен на продажу индустриальный парк «Челны». Его оценили в 887,8 миллиона рублей. Страница с такой суммой появилась на сайте бесплатных объявлений.

Индустриальный парк из категории green-field расположен в Набережных Челнах по адресу: Мензелинский тракт, 96. Площадь его территории составляет 367 220 квадратных метров. Готовая офисная площадь занимает около 2 997 квадратных метров, а производственно-складская – чуть больше 5 800 квадратных метров. Парк «Челны» числится на территории опережающего развития города (ТОСЭР). Соответственно, резидентам предоставляется пакет налоговых льгот.

На территории парка можно одновременно вести несколько видов промышленной деятельности. В объявлении указаны, в частности, машиностроение, металлургия, выпуск электрооборудования, строительных материалов, керамических изделий, деревообработка и производство мебели, текстильная промышленность, пищевая промышленность и сельхозпереработка, целлюлозно-бумажная, химическая и нефтехимическая промышленность.