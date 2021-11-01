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Экономика1 ноября 2021 20:48

Татарстан вошел в топ-3 регионов ПФО, которые больше всех экспортируют несырьевую неэнергетическую продукцию

Андрей МАРЬЯНОВ
Андрей МАРЬЯНОВ
В январе-июле субъекты ПФО экспортировали данной продукции на 14,12 млрд долларов США.

В январе-июле субъекты ПФО экспортировали данной продукции на 14,12 млрд долларов США.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несырьевой неэнергетический экспорт из регионов Приволжского федерального округа (ПФО) за 7 месяцев 2021 года вырос на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. По данным «Российского экспортного центра», в январе-июле субъекты ПФО экспортировали данной продукции на 14,12 млрд долларов США.

Так, на первом месте оказался Пермский край, на втором - Нижегородская область, а на третьем – Татарстан.

Отмечается, что самым экспортируемым товаром несырьевой неэнергетической продукции из ПФО остаются калийные удобрения.

Больше всего свою продукцию регионы отправляют в Польшу, Нидерланды и Беларусь.