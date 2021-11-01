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Происшествия1 ноября 2021 18:47

В Зеленодольске в результате пожара в квартире погиб мужчина

Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Возгорание произошло на четвертом этаже.

Возгорание произошло на четвертом этаже.

Фото: МЧС Татарстана

В понедельник, 1 ноября, в 14.01 в экстренные службы поступила информация о том, что в Зеленодольске на улице Паратская в доме №34 корпус 1 загорелась квартира на четвертом этаже, сообщили в МЧС Татарстана.

Прибывшие на место происшествия пожарные спасли оттуда 53-летнего мужчину и передали его бригаде «скорой помощи». Но, несмотря на все усилия медиков, он скончался.

- Площадь пожара составила два квадратных метра. Горела мебель в квартире. Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении, - отметили в МЧС Татарстана.