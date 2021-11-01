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Общество1 ноября 2021 15:36

В Ульяновске с 4 ноября на 30% сократят количество рейсов автобусов и трамваев

Инзиля ШАКИРОВА
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Это связано с тем, что большинство предприятий в нерабочие дни продолжат свою деятельность.

Это связано с тем, что большинство предприятий в нерабочие дни продолжат свою деятельность.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске с 4 по 7 ноября количество рейсов автобусов, троллейбусов и трамваев будет сокращено на 30%. Транспорт будет работать в режиме выходного дня. Об этом сообщил глава регионального Минтранса Евгений Лазарев.

Это связано с тем, что большинство предприятий в нерабочие дни продолжат производственно-хозяйственную деятельность: с 1 по 3 ноября с привлечением порядка 70% персонала, в остальные дни - в дежурном режиме.

Напомним также, что в связи с внеплановыми каникулами бесплатный проезд школьников приостановлен до 7 ноября.