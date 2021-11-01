В Казани открылся новый офис МФЦ, который может принимать более тысячи заявителей в день

За первые два часа работы терминал электронной очереди на Чистопольской выдал около 250 талонов на обслуживание. Фото: пресс-служба МФЦ Татарстана

1 ноября в Казани начал работу новый офис МФЦ с мощностью более тысяч заявителей в день. Он находится в здании №5 на улице Чистопольская. Сообщает пресс-служба МФЦ Татарстана.

Офис функционирует по графику закрытого пункта «Ново-Савиновского» отдела МФЦ по адресу: Ямашева, 82. Его коллектив теперь трудится в новом помещении площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

В данном пункте МФЦ разместили 50 окон приема, что в три раза больше, чем в старом. Офис будет стандартно предоставлять более 260 услуг.

За первые два часа работы терминал электронной очереди на Чистопольской выдал около 250 талонов на обслуживание.

До 7 ноября новый офис «Мои документы» будет работать без выходных дней. 1, 2, 3 и 5 ноября он обслуживает посетителей с 8.00 до 20.00. Здесь также учитывается дополнительное время на предоставление услуги по подтверждению учетной записи ЕСИА. А 4, 6, 7 ноября с 8.00 до 17.00 пункт МФЦ будет работать только для подтверждения учетной записи граждан.