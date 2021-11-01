Нацбиблиотека Татарстана переходит на систему QR-кодов

В настоящее время по будням в библиотеку могут попасть все граждане. Фото: kzn.ru

С 15 ноября в Национальную библиотеку Татарстана можно будет войти только при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Изменение распространяется не только для посетителей читальных залов, но и мероприятий в здании. Сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В настоящее время по будням в библиотеку могут попасть все граждане. В выходные доступ в учреждение был только по читательским билетам или по регистрации на мероприятия.

До указанной даты библиотека будет работать по обычному графику с обязательным измерением температуры тела на входе в здание и соблюдением масочного режима. Плановые мероприятия с 30 октября по 7 ноября перенесут на поздние даты.